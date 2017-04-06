На переулке Елецком в Бежице горел гараж

Вечером 8 апреля в Брянске горел гараж по переулку Елецкому в Бежицком районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 20.45, через восемь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Очаг возгорания находился внутри гаража. Потушить пожар удалось в 21.18. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.