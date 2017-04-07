В Дятьково при возгорании дивана спасли человека

Один человек спасен во время пожара в Дятьково.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар произошел вечером 8 апреля в доме по улице 12-й Микрорайон в Дятьково. Прибыв на место в 21.03, через семь минут после вызова, пожарные обнаружили, что горит диван.

Пожар тушили с помощью одного пожарного ствола, работало звено газодымозащитной службы.

В 21.16 диван потушили. По данным МЧС, одного человека удалось спасти. Причина возгорания устанавливается.