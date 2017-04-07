В Володарском районе Брянска произошла массовая гибель рыбы

Брянцы сообщают о массовой гибели рыбы в Володарском районе.

«Володарский район. Карьеры за стрельбищем. Все берега и дно карьера в мертвой рыбе», – рассказала в соцсетях одна из очевидцев. О масштабах ЧП можно судить по сделанным ею снимкам.

О том, что стало причиной происшествия, пока не известно.











