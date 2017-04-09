Двух человек спасли, трех эвакуировали при пожаре на Котовского в Брянске
В ночь на 10 апреля произошел пожар в двухэтажном кирпичном доме по улице Котовского в Фокинском районе Брянска.
Получив сообщение о пожаре в 1.04, пожарные прибыли на место вызова в 1.06, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
В одной из квартир горели постельные принадлежности. Возгорание тушили с помощью одного ручного пожарного ствола, работало звено газодымозащитной службы.
Из соседних квартир эвакуировали трех человек. Двух человек удалось спасти.
В 1.19 пожар потушили. Причину возгорания предстоит установить.
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