Двух человек спасли, трех эвакуировали при пожаре на Котовского в Брянске

В ночь на 10 апреля произошел пожар в двухэтажном кирпичном доме по улице Котовского в Фокинском районе Брянска.

Получив сообщение о пожаре в 1.04, пожарные прибыли на место вызова в 1.06, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

В одной из квартир горели постельные принадлежности. Возгорание тушили с помощью одного ручного пожарного ствола, работало звено газодымозащитной службы.

Из соседних квартир эвакуировали трех человек. Двух человек удалось спасти.

В 1.19 пожар потушили. Причину возгорания предстоит установить.