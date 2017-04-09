В Бежице водитель Mazda снес столб и влетел в остановку

В Бежицком районе Брянска водитель Mazda попал в ДТП.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, авария произошла утром 10 апреля на улице Почтовой. Водитель Mazda не справился с управлением, повалил электроопору и вылетел за остановку «Лесопарковая».

По предварительной информации, жертв нет. Водителя доставили в больницу с травмами. Очевидцы утверждают, что в момент ДТП он был пьян.

Официальной информации о случившемся пока не проступало.





