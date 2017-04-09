В Стародубском районе в реке нашли труп мужчины со связанными руками
29 марта в реке Кичета у деревни Ворчаны Стародубского района обнаружено тело 35-летнего мужчины со связанными за спиной руками.
По подозрению в убийстве задержан 22-летний житель Стародубского района. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, убийство произошло вечером 15 марта. По версии следствия, в ходе ссоры подозреваемый избил мужчину деревянной битой, после чего на машине вывез тело к реке и сбросил его в воду.
Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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