Под Севском столкнулись два Volkswagen: водитель повредил нос
Один человек пострадал в результате ДТП в Севском районе.
Авария произошла 9 апреля около 15.00 на 464-м километре трассы М-3 «Украина».
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 59-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Брянска к Севску, врезался в попутный Volkswagen Golf, 33-летний водитель которого поворачивал налево.
У водителя Volkswagen Golf диагностировали ушиб волосистой части головы, ушиб костей носа и ушибленную рану носа.
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11 Апреля, 2017
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