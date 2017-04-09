25-летняя жительница Брянска уехала на работу в Москву и пропала

25-летняя жительница Брянска Екатерина Корбачева (Гроцова) пропала в Москве.

Такую информацию в соцсетях распространили родственники девушки. К поискам подключились члены отряда «Лиза Алерт».

Екатерина Корбачева живет в Брянске с мужем и маленьким сыном. Уехала в Москву по работе на пару дней и с 1 апреля перестала выходить на связь.

Приметы: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Была одета в светло-коричневую кожаную куртку, синие джинсы, светло-коричневые кожаные мокасины на шнурках.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Екатерины Корбачевой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

«Пожалуйста, помогите найти. Малыш очень ждет маму домой», – говорится в сообщении родных пропавшей девушки.