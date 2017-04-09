Пропавшего в Стародубе Дмитрия Лебедева нашли живым

21-летнего Дмитрия Лебедева, пропавшего в Стародубе, нашли живым.

Об этим сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Напомним, вечером 27 марта Дмитрий Лебедев вышел из дома – и с тех пор перестал выходить на связь.

«Найден. Жив», – говорится в сообщении «Лизы Алерт». О ходе поисков в отряде не сообщают.

Известно, что Дмитрий Лебедев сам связался с родными и пообещал вернуться домой. Сейчас он находится дома в Стародубе.