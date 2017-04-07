5 человек погибли при столкновении «ВАЗа» и фуры на трассе Брянск – Орел

Смертельное ДТП произошло 10 апреля около 22.30 на 26-м километре трассы Орел – Брянск – Смоленск.

Как сообщили в ГИБДД Орловской области, 44-летний водитель «ВАЗ-21100», двигаясь от Брянска к Орлу, выехал на встречную полосу и врезался в фуру MAN.

Четыре пассажира и водитель «ВАЗа» погибли на месте до приезда скорой помощи. Водителя MAN госпитализировали с травмами.