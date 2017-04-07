Водитель Mazda, протаранивший остановку в Брянске, был пьян

В ГИБДД Брянска рассказали о ДТП с участием водителя Mazda в Бежицком районе.

Напомним, авария произошла в понедельник, 10 апреля, около 5.52 у дома № 82 по улице Почтовой.

24-летний водитель Mazda 323 врезался в электроопору, а затем протаранил остановочный комплекс слева по ходу движения машины.

Водителя госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и лица и переломом костей носа. По данным ГИБДД, в момент аварии он был пьян.

По факту ДТП проводится административное расследование.