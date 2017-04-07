Водитель Mazda, протаранивший остановку в Брянске, был пьян
В ГИБДД Брянска рассказали о ДТП с участием водителя Mazda в Бежицком районе.
Напомним, авария произошла в понедельник, 10 апреля, около 5.52 у дома № 82 по улице Почтовой.
24-летний водитель Mazda 323 врезался в электроопору, а затем протаранил остановочный комплекс слева по ходу движения машины.
Водителя госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и лица и переломом костей носа. По данным ГИБДД, в момент аварии он был пьян.
По факту ДТП проводится административное расследование.
Новости регионов
11 Апреля, 2017
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