При столкновении с Ford на АЗС в Брянске мотоциклиста увезли с травматическим шоком
44-летний водитель мотоцикла Stels получил травмы в результате ДТП на автозаправочной станции в Володарском районе Брянска.
Авария произошла 10 апреля около 15.30, сообщили в ГИБДД Брянска. На АЗС по улице Чернышевского стакнулись мотоцикл Stels и Ford Orion.
Мотоциклиста госпитализировали с открытым переломом костей правой голени и травматическим шоком 2-й степени.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.
Новости регионов
11 Апреля, 2017
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