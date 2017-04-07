В Большом Полпино 32-летний мужчина умер после пьяной драки
В Большом Полпино Володарского района Брянска обнаружили тело 32-летнего мужчины.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По подозрению в совершении преступления задержан ровесник погибшего – 32-летний житель Большого Полпино.
По версии СУ СК РФ по Брянской области, вечером 7 апреля он выпивал в компании знакомых. Поссорившись с одним из собутыльников, он избил его. На следующий день пострадавшего нашли без признаков жизни.
Подозреваемого заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.
Новости регионов
11 Апреля, 2017
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