Три человека ранены в ДТП с микроавтобусом на трассе Брянск – Новозыбков

Три человека получили тяжелые травмы в результате ДТП на 45-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Погар.

10 апреля около 10.40 под Погаром столкнулись Honda Accord и микроавтобус Volkswagen Transporter.

По данным областной ГИБДД, 46-летний водитель Honda Accord, двигаясь от Погара к Почепу, при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Transporter под управлением 26-летнего водителя.

У водителя микроавтобуса закрытый перелом левого надколенника.

47-летнюю пассажирку Volkswagen госпитализировали в Погарскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей грудной клетки и множественными ушибами и ссадинами лица.

44-летний пассажир Volkswagen Transporter получил ушибленную рану головы, ссадины и ушибы мягких тканей обеих кистей.