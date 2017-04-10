На стальзаводе в Брянске «КамАЗ» вытолкнул легковушку с дороги

На стальзаводе в Бежицком районе Брянска столкнулись «КамАЗ» и легковой автомобиль.

Фото с места ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы. По их словам, на светофоре грузовик вытолкнул легковую машину с дороги.

О том, кто стал виновником аварии, пока не известно. Информации о пострадавших не поступало.