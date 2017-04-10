В Брянске женщина упала с «парящего» тротуара у 2-й больницы

Жительница Брянска Наталья оказалась в травмпункте, упав с пешеходной дорожки у городской больницы № 2.

Как рассказала Наталья, инцидент произошел вечером 10 апреля. Женщина вышла из маршрутки и привычной дорогой направилась в сторону дома. Оступившись, она упала с возвышающегося над землей тротуара и покатилась к металлическому забору с кирпичным основанием.

«Страшно представить, что со мной могло произойти, какие травмы я могла получить», – пожаловалась Наталья.

На помощь пришел один из очевидцев – он помог женщине встать и собрать разлетевшиеся вещи.

В травмпункте Советского района у нее диагностировали сильные ушибы.



