В Бежице сорванная ветром вывеска Subway рухнула на тротуар

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Полтора года назад в Новозыбкове начал действовать Центр помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе» — автономная некоммерческая организация, первая в области такого типа. А «на подходе» еще один подобный центр: в Климово. Явление уникальное. И глубоко символично, что их учредителем и руководителем стала женщина.