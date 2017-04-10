В Бежице сорванная ветром вывеска Subway рухнула на тротуар
Днем 11 апреля в Бежицком районе Брянска ветром сорвало вывеску Subway.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Институтской. Массивная конструкция приземлилась на тротуар.
«Бежицкий район, в людном месте ветром сорвало вывеску», – рассказал брянец Vadim Sherstkin.
По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.
Новости регионов
12 Апреля, 2017
|+5
|$57
|€61
Полтора года назад в Новозыбкове начал действовать Центр помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе» — автономная некоммерческая организация, первая в области такого типа. А «на подходе» еще один подобный центр: в Климово. Явление уникальное. И глубоко символично, что их учредителем и руководителем стала женщина.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» реализуется комплекс мероприятий по предотвращению производственного травматизма и несчастных случаев на сетевых объектах с участием сторонних лиц.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.