Водитель и пассажирка «ВАЗа» пострадали в ДТП с Ford Mondeo в Брянске
Два человека пострадали в результате столкновения «ВАЗ-21124» и Ford Mondeo в Брянске.
11 апреля в дежурную часть Госавтоинспекции из больницы сообщили об обращении 25-летней женщины и 26-летнего мужчины.
У жительницы Брянска диагностировали ушиб правой кисти, правой голени, передней поверхности грудной клетки и ушиб горла. У мужчины – растяжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника.
Пара пояснила, что попала в ДТП. По данным ГИБДД Брянска, 9 апреля около 9.30 у дома № 39 по улице Почтовой столкнулись «ВАЗ-21124» и Ford Mondeo. Пострадавшие находились в «ВАЗе».
По факту ДТП проводится административное расследование.
Новости регионов
12 Апреля, 2017
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