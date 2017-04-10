Водитель и пассажирка «ВАЗа» пострадали в ДТП с Ford Mondeo в Брянске

Два человека пострадали в результате столкновения «ВАЗ-21124» и Ford Mondeo в Брянске.

11 апреля в дежурную часть Госавтоинспекции из больницы сообщили об обращении 25-летней женщины и 26-летнего мужчины.

У жительницы Брянска диагностировали ушиб правой кисти, правой голени, передней поверхности грудной клетки и ушиб горла. У мужчины – растяжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника.

Пара пояснила, что попала в ДТП. По данным ГИБДД Брянска, 9 апреля около 9.30 у дома № 39 по улице Почтовой столкнулись «ВАЗ-21124» и Ford Mondeo. Пострадавшие находились в «ВАЗе».

По факту ДТП проводится административное расследование.