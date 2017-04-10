В Брянске пропала 72-летняя Эминахатун Курбанали Кызы Мутталибова, нуждающаяся в медицинской помощи.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз женщину видели 11 апреля около 14.00 у дома № 18 по улице Комсомольской в Бежицком районе.

Пенсионерка дезориентирована и не говорит по-русски.

Приметы: на вид 70-72 года, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы средней длины. Особая примета: отсутствуют передние зубы.

Была одета в синий халат, черный платок и домашние велюровые тапочки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Эминахатун Курбанали Кызы Мутталибовой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).