В Брянске пропала 72-летняя Эминахатун Курбанали Кызы Мутталибова
В Брянске пропала 72-летняя Эминахатун Курбанали Кызы Мутталибова, нуждающаяся в медицинской помощи.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз женщину видели 11 апреля около 14.00 у дома № 18 по улице Комсомольской в Бежицком районе.
Пенсионерка дезориентирована и не говорит по-русски.
Приметы: на вид 70-72 года, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы средней длины. Особая примета: отсутствуют передние зубы.
Была одета в синий халат, черный платок и домашние велюровые тапочки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Эминахатун Курбанали Кызы Мутталибовой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
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12 Апреля, 2017
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