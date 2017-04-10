В Сураже молодой человек украл два флакона дорогой парфюмерии

23-летнего жителя Клинцов задержали по подозрению в краже двух флаконов туалетной воды.

Кража была совершена 3 апреля в магазине косметики по улице Белорусской в Сураже, сообщили в региональном УМВД.

Злоумышленник вытащил из упаковок два флакона туалетной воды стоимостью 7,5 тысячи рублей и покинул магазин, не оплатив товары.

Заметив пропажу, продавцы обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 5 апреля. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Клинцов. По его словам, парфюмерию он отдал знакомым.

До суда житель Клинцов будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.