В Сураже молодой человек украл два флакона дорогой парфюмерии
23-летнего жителя Клинцов задержали по подозрению в краже двух флаконов туалетной воды.
Кража была совершена 3 апреля в магазине косметики по улице Белорусской в Сураже, сообщили в региональном УМВД.
Злоумышленник вытащил из упаковок два флакона туалетной воды стоимостью 7,5 тысячи рублей и покинул магазин, не оплатив товары.
Заметив пропажу, продавцы обратились в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 5 апреля. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Клинцов. По его словам, парфюмерию он отдал знакомым.
До суда житель Клинцов будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
12 Апреля, 2017
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