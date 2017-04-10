Пропавшую в Брянске пенсионерку, не говорящую по-русски, нашли живой

Хозяева отвезли своего пса в лес и оставили умирать, привязав его к дереву, об этом сообщил сайт Newsvyazma.

Специалисты СУ СК РФ по Смоленской области завершили расследование уголовного дела главы сельскохозяйственного кооператива, обвиняемую по ст. 199.2 УК РФ – сокрытие крупной суммы денег организации, за счет которой должно производиться взыскание налогов и сборов, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты Следственного комитета СУ РФ по Смоленской области завершили расследование уголовного дело бывшего гендиректора строительной компании, обвиняемого в неуплате налогов государству по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области выступила инициатором по открытию счета для сбора средств на восстановление «Салтыковского парка», об этом сообщил сайт муниципального образования.

В отношении мужчины, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, завели уголовное дело по с. 264.1 УК РФ, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Кражи мобильных телефонов в течение суток произошли в Сафонове и Смоленске, подозреваемые задержаны, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

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Напомним, не говорящая по-русски пожилая женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала в Бежицком районе 11 апреля.

Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в отряде «Лиза Алерт».

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