В Брянске пьяный водитель разбил три машины, включая свою

В ночь на 12 апреля в Фокинском районе Брянска произошла крупная авария.

Как рассказали очевидцы, нетрезвый водитель «ВАЗ-2114» протаранил две иномарки: Honda и Renault. Все три машины получили серьезные кузовные повреждения. От удара «ВАЗ» отбросило на разделительную полосу.

Официальной информации о случившемся и числе пострадавших пока не поступало.











