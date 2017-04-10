В Брянске пьяный водитель разбил три машины, включая свою
В ночь на 12 апреля в Фокинском районе Брянска произошла крупная авария.
Как рассказали очевидцы, нетрезвый водитель «ВАЗ-2114» протаранил две иномарки: Honda и Renault. Все три машины получили серьезные кузовные повреждения. От удара «ВАЗ» отбросило на разделительную полосу.
Официальной информации о случившемся и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
12 Апреля, 2017
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