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В Бежице нашли гранату РГД-33

Опубликовано Сегодня, 17:57

Днем 12 апреля в Бежицком районе Брянска обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

В лесополосе находилась граната РГД-33, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. На место выезжали спасатели поисково-спасательного отряда Брянского пожарно-спасательного центра.

В 16.25 гранату изъяли и обезвредили.

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