Под Брянском столкнулись четыре машины: есть пострадавшие

Утром 12 апреля в Брянском районе произошла массовая авария.

По информации ГУ МЧС по Брянской области, около 8.00 у светофора в Добруни столкнулись четыре машины. Очевидцы сообщают, что две из них – микроавтобус и грузовик, развозивший хлебобулочные изделия.

На месте работали полицейские, медики, пожарные и спасатели. Пострадавших пришлось деблокировать из машин. По данным МЧС, их доставили в больницу.

Информации от ГИБДД пока не поступало.