Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП с «ВАЗом» в Бежице

47-летняя женщина получила травмы в результате столкновения «ВАЗ-21093» и маршрутного такси № 161 в Бежицком районе Брянска.

Авария произошла 12 апреля около 17.15 у дома № 19 по улице III Интернационала, сообщили в областной ГИБДД.

По предварительной информации брянской полиции, 22-летний водитель «ВАЗ-21093» ехал от улицы Куйбышева к улице Камозина в крайней левой полосе. При повороте налево он не уступил дорогу Ford Transit под управлением 53-летнего водителя, который ехал от улицы Камозина к улице Комсомольской в крайнем правом ряду.

Пассажирку маршрутки госпитализировали с сотрясением головного мозга и ссадиной левого коленного сустава.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.