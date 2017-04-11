Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП с «ВАЗом» в Бежице
47-летняя женщина получила травмы в результате столкновения «ВАЗ-21093» и маршрутного такси № 161 в Бежицком районе Брянска.
Авария произошла 12 апреля около 17.15 у дома № 19 по улице III Интернационала, сообщили в областной ГИБДД.
По предварительной информации брянской полиции, 22-летний водитель «ВАЗ-21093» ехал от улицы Куйбышева к улице Камозина в крайней левой полосе. При повороте налево он не уступил дорогу Ford Transit под управлением 53-летнего водителя, который ехал от улицы Камозина к улице Комсомольской в крайнем правом ряду.
Пассажирку маршрутки госпитализировали с сотрясением головного мозга и ссадиной левого коленного сустава.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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13 Апреля, 2017
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