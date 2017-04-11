Очевидец снял на видео насмерть сбитого у проходных БМЗ пешехода

В Сети появилось видео с места смертельного ДТП на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска.

Напомним, 12 апреля у проходных БМЗ 22-летний водитель Toyota Mark насмерть сбил 36-летнего мужчину. По данным ГИБДД, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости «зебры».

Один из очевидцев выложил в Интернете видеозапись, сделанную после ДТП.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.