Очевидец снял на видео насмерть сбитого у проходных БМЗ пешехода
В Сети появилось видео с места смертельного ДТП на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска.
Напомним, 12 апреля у проходных БМЗ 22-летний водитель Toyota Mark насмерть сбил 36-летнего мужчину. По данным ГИБДД, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости «зебры».
Один из очевидцев выложил в Интернете видеозапись, сделанную после ДТП.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
Новости регионов
13 Апреля, 2017
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