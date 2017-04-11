Серийный угонщик из Улан-Удэ требовал от брянца выкуп за «ВАЗ»

Житель Улан-Удэ угнал в Брянске шесть машин, за одну из них он потребовал выкуп.

Автоугоны совершались в Бежицком районе, сообщили в региональном УМВД.

В конце января в полицию поступило заявление о том, что неизвестный похитил «ВАЗ-2114» и требует за него выкуп. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 26-летнего жителя Улан-Удэ. Угнанный «ВАЗ» у него удалось изъять.

Выяснилось, что он причастен еще к пяти автоугонам. С августа прошлого года он похищал машины отечественного производства, преимущественно «ВАЗ-2113», «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2115». Угонщик выбирал лишь автомобили, не оснащенные системой сигнализации или давно простаивавшие.

Он рассказал, что в арендуемых гаражах разбирал машины на запчасти, которые затем продавал.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Задержанному грозит до пяти лет заключения. Суда он дожидается под стражей.