Серийный угонщик из Улан-Удэ требовал от брянца выкуп за «ВАЗ»
Житель Улан-Удэ угнал в Брянске шесть машин, за одну из них он потребовал выкуп.
Автоугоны совершались в Бежицком районе, сообщили в региональном УМВД.
В конце января в полицию поступило заявление о том, что неизвестный похитил «ВАЗ-2114» и требует за него выкуп. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 26-летнего жителя Улан-Удэ. Угнанный «ВАЗ» у него удалось изъять.
Выяснилось, что он причастен еще к пяти автоугонам. С августа прошлого года он похищал машины отечественного производства, преимущественно «ВАЗ-2113», «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2115». Угонщик выбирал лишь автомобили, не оснащенные системой сигнализации или давно простаивавшие.
Он рассказал, что в арендуемых гаражах разбирал машины на запчасти, которые затем продавал.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Задержанному грозит до пяти лет заключения. Суда он дожидается под стражей.
Новости регионов
13 Апреля, 2017
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