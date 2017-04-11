В Брянске ищут очевидцев ДТП на улице Богдана Хмельницкого

Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Брянске, в результате которого пострадал 19-летний пешеход.

10 апреля около 7.55 на перекрестке улиц Льговской и Богдана Хмельницкого в Фокинском районе пешехода сбил неизвестный водитель, который, предположительно, управлял иномаркой коричневого цвета.

С места ДТП водитель скрылся, молодой человек получил травмы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 или в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 74-85-33.