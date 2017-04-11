Брянец лишился оставленного у магазина велосипеда

У жителя Брянска украли припаркованный у магазина велосипед.

Как рассказал полицейским 36-летний пострадавший, он зашел в магазин в Бежицком районе за продуктами. По его возвращении спустя несколько минут велосипеда на месте не оказалось.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что безработный 29-летний житель Бежицы успел продать украденный велосипед.

По данным УМВД по Брянской области, ему грозит до пяти лет заключения.