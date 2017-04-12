В Брянске в тройном ДТП пострадал пожилой пассажир «Городского такси»

Прививки домашним питомцам в Смоленске можно сделать с 13 апреля по 21 июня 2017 года, об этом сообщили в Государственной ветеринарной службе области.

Полиция Смоленска задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Правоохранители возбудили уголовные дела по двум фактам мошенничеств, совершенных дистанционным способом через сеть Интернет в течение суток, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Полиция Смоленска задержала 20-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении золотого кольца у девушки, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Автобус Peugeot Boxer и большегруз «МАН» загорелись во время движения на трассе «М1» в Смоленской области 13 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Полиция Ярцевского района возбудила в отношении матери уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

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66-летнего пассажира такси госпитализировали с ушибом мягких тканей головы, сообщили в ГИБДД Брянска.

12 апреля около 22.00 у дома № 87а по улице Калинина в Советском районе 30-летний водитель Hyundai i40 протаранил Renault Logan, автомобиль «Городского такси», остановившийся перед светофором. От удара Renault врезался в стоявшую впереди «Ладу Калину».

В Брянске произошла авария с участием машины «Городского такси».

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Делегация Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» посетила Дятьковский Хрустальный завод Новый производственный корпус Дятьковского хрустального завода посетила в рамках подготовки к семинару по бизнес-кооперации делегация брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». С экспозицией новых изделий в шоу-руме делегация знакомилась вместе с Почётным жителем Дятьково Алексеем Белым, более полувека отработавший на Дятьковском хрустальном заводе главным инженером и техническим директором.

По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных компаний венчурного фонда «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в 8 раз Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.