Житель Брянска позвонил в дверь и зарезал 53-летнего хозяина квартиры

11 апреля в Брянске убит 53-летний мужчина.

По подозрению в убийстве задержан 29-летний житель Брянска. По версии СУ СК РФ по Брянской области, вечером 11 апреля он пришел к квартире своего знакомого и нажал на дверной звонок. Когда 53-летний хозяин открыл дверь, гость ударил его ножом в грудь. Мужчина умер в машине скорой помощи.

Накануне между знакомыми произошел конфликт. В его обстоятельствах сейчас разбираются следователи.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», его расследование продолжается.