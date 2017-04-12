Житель Брянска позвонил в дверь и зарезал 53-летнего хозяина квартиры
11 апреля в Брянске убит 53-летний мужчина.
По подозрению в убийстве задержан 29-летний житель Брянска. По версии СУ СК РФ по Брянской области, вечером 11 апреля он пришел к квартире своего знакомого и нажал на дверной звонок. Когда 53-летний хозяин открыл дверь, гость ударил его ножом в грудь. Мужчина умер в машине скорой помощи.
Накануне между знакомыми произошел конфликт. В его обстоятельствах сейчас разбираются следователи.
Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», его расследование продолжается.
Новости регионов
14 Апреля, 2017
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