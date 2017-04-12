Накануне Пасхи у Свенского монастыря обрушилась часть стены

В преддверии празднования Пасхи у Свенского Свято-Успенского мужского монастыря в Супонево рухнула часть стены.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, площадь обрушения значительная. Восстановительные работы на месте ЧП пока не ведутся.

В настоящее время идет восстановление Свенского монастыря, в частности его главного храма – Успенского собора. В марте в областном правительстве сообщали о планах по установке ограждения на кладбище у монастыря в рамках проекта «Всем миром».