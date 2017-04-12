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На Авиационной в Брянске водитель сбил девушку и скрылся

Опубликовано Сегодня, 12:40

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Советском районе Брянска, в результате которого пострадала 29-летняя девушка.

13 апреля около 20.30 у дома № 11а по улице Авиационной девушку-пешехода сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП, сообщили в городском ОГИБДД.

У пострадавшей диагностировали ушиб левого коленного сустава и мягких тканей головы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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