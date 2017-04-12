В Севске 56-летний водитель «Крайслера» въехал в здание магазина

56-летний водитель Chrysler Pacifica протаранил здание магазина в Севске.

ДТП произошло 13 апреля около 10.20 на улице Карла Либкнехта.

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, автомобилист не справился с управлением в районе перекрестка улиц Карла Либкнехта и Советской и въехал в здание магазина.

Водителя госпитализировали в Севскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рваной раной лба.