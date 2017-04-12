Полиция ищет водителя, сбившего 55-летнего мужчину в Бежице
Брянская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадал 55-летний мужчина.
По данным городского ОГИБДД, 11 апреля около 11.30 у дома № 136 по улице Ульянова в Бежицком районе Брянска пешехода сбил неизвестный водитель, который управлял белым автомобилем, предположительно иномаркой. С места ДТП водитель скрылся.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят обращаться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 74-85-33.
Новости регионов
14 Апреля, 2017
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