Полиция ищет водителя, сбившего 55-летнего мужчину в Бежице

Брянская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадал 55-летний мужчина.

По данным городского ОГИБДД, 11 апреля около 11.30 у дома № 136 по улице Ульянова в Бежицком районе Брянска пешехода сбил неизвестный водитель, который управлял белым автомобилем, предположительно иномаркой. С места ДТП водитель скрылся.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят обращаться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 74-85-33.