В Дятьково сгорел второй диван за неделю: один человек спасен
Утром 15 апреля произошел пожар в квартире пятиэтажного дома в 13-м микрорайоне Дятьково.
Пожарные прибыли на место в 7.20, через три минуты после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В квартире на первом этаже на площади 1 квадратный метр горел диван. В 7.24 пожар потушили.
По данным МЧС, одного человека удалось спасти. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, неделей ранее, 8 апреля, диван горел в доме в 12-м микрорайоне Дятьково. Тогда также спасли одного человека.
Новости регионов
15 Апреля, 2017
|+7
|$57
|€60
Новый производственный корпус Дятьковского хрустального завода посетила в рамках подготовки к семинару по бизнес-кооперации делегация брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». С экспозицией новых изделий в шоу-руме делегация знакомилась вместе с Почётным жителем Дятьково Алексеем Белым, более полувека отработавший на Дятьковском хрустальном заводе главным инженером и техническим директором.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.