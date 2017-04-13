В Дятьково сгорел второй диван за неделю: один человек спасен

Утром 15 апреля произошел пожар в квартире пятиэтажного дома в 13-м микрорайоне Дятьково.

Пожарные прибыли на место в 7.20, через три минуты после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В квартире на первом этаже на площади 1 квадратный метр горел диван. В 7.24 пожар потушили.

По данным МЧС, одного человека удалось спасти. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, неделей ранее, 8 апреля, диван горел в доме в 12-м микрорайоне Дятьково. Тогда также спасли одного человека.