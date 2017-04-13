В Брянске из машины отстреливали бездомных собак – очевидцы

Зоозащитники сообщили об очередном случае жестокости по отношению к бездомным собакам в Брянске.

«В Фокинском районе по улице Белорусской (Брянск II) происходит отстрел собак! В районе дома 52 (от ж-д вокзала в сторону Ковшовки), возле последних жилых многоэтажек. Есть очевидцы, которые видели подъехавший автомобиль, слышали пальбу по животным», – рассказала одна из волонтеров приюта «Добрые руки».

Зоозащитники отправились на место отстрела, чтобы засвидетельствовать происходящее. Они просят откликнуться волонтеров из Фокинского района.