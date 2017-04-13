Вокзал Брянск I оцепили из-за подозрительной коробки

Размер выбоин и ям на «Смоленском» мосту превышает предельно допустимые ГОСТом нормы, - такие выводы сделала областная прокуратура, проверив объект, - об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иномарка Toyota и отечественная «копейка» не поделили дорогу на улице Попова в областном центре 14 апреля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

«Ложка и кружка» - именно под таким названием 22 апреля 2017 года состоится в Смоленске фестиваль вкусной еды, об этом написало в соцсети сообщество «Бесплатный Смоленск».

Электрощиток выгорел на площади одного квадратного метра на втором этаже в подъезде жилого дома по улице Николаева в областном центре 13 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Два пассажира машины Lada Vesta получили травмы в результате столкновения с авто Volkswagen Krafter на улице Комсомольской в Вязьме 14 апреля в половине четвертого дня, об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

Местную жительницу подозревают в том, что она с помощью обмана завладела деньгами, которые принадлежали микрофинансовой фирме, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

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