Поиск по сайту

В центре Брянска столкнулись «Логан» и «БМВ»: у пассажирки переломы

Опубликовано Вчера, 11:16

Женщина получила тяжелые травмы в результате столкновения Renault Logan и BMW 530 в Брянске.

ДТП произошло 15 апреля около 14.25 у дома № 103 по улице Красноармейской в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

Пассажирку Renault Logan госпитализировали с множественными переломами ребер с обеих сторон, компрессионным переломом шейного позвонка и гематомой лобно-височной области справа.

По данным ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми.

 5490
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Шесть человек ранены в ДТП с Renault и маршруткой в Брянске
  • В Брянске водитель «Логана» протаранила машину скорой помощи
  • На Бурова в Брянске в ДТП погиб водитель Renault, трое в больнице
  • В Брянске столкнулись «Городское такси» и «Тройка»: есть пострадавший
  • На парковке «Аэропарка» в Брянске столкнулись такси и BMW X5
    •
    Новости регионов
    В Вязьме 17-летняя девушка угодила под колеса Audi 100
    17:45:23 16-04-2017
    Девушка 17 лет получила травмы, попав под иномарку  Audi 100 14 апреля в начале восьмого вечера на улице Парижской Комунны в Вязьме, об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
    Ярцевчанина подозревают в краже денег у матери
    17:37:54 16-04-2017
    Местный житель подозревается правоохранителями Ярцевского района в хищении более 190 тысяч рублей у родной матери, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Афера при получении кредита раскрыта в Сафонове
    17:36:04 15-04-2017
    Местную жительницу подозревают в том, что она с помощью обмана завладела деньгами, которые принадлежали микрофинансовой фирме, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    В Вязьме во время ДТП с участием Lada Vesta пострадали два пассажира
    17:24:56 15-04-2017
    Два пассажира машины Lada Vesta получили травмы в результате столкновения с авто Volkswagen Krafter на улице Комсомольской в Вязьме 14 апреля в половине четвертого дня, об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
    На улице Николаева в Смоленске из-за загоревшегося электрощитка в доме едва не случилась трагедия
    18:21:50 14-04-2017
    Электрощиток выгорел на площади одного квадратного метра на втором этаже в подъезде жилого дома по улице Николаева в областном центре 13 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
    В смоленском музее-заповеднике «Гнездово» пройдет фестиваль вкусной еды
    17:04:16 14-04-2017
    «Ложка и кружка» - именно под таким названием 22 апреля 2017 года состоится в Смоленске фестиваль вкусной еды, об этом написало в соцсети сообщество «Бесплатный Смоленск».
    17 Апреля, 2017
    		 -1 $57€60
    Лента новостей
    Вчера, 23:57
    Брянский губернатор взял слово во время Пасхального богослужения (ФОТО)
    Вчера, 23:06
    На Богдана Хмельницкого в Брянске горел балкон
    Вчера, 22:49
    В Володарском районе Брянска пропала 75-летняя Ольга Трошина
    Вчера, 11:16
    В центре Брянска столкнулись «Логан» и «БМВ»: у пассажирки переломы
    Вчера, 11:04
    Митрополит Александр поздравил брянцев с праздником Пасхи
    15-04-2017, 19:56
    Вокзал Брянск I оцепили из-за подозрительной коробки (ФОТО)
    15-04-2017, 19:47
    В Дятьково приехавший на кладбище водитель припарковался на могиле
    15-04-2017, 16:31
    Главу Бежицы Глота заключили под стражу из-за «крышевания» ларьков
    15-04-2017, 10:35
    В Брянске из машины отстреливали бездомных собак – очевидцы
    15-04-2017, 10:27
    В 2016 году брянские сенаторы заработали по 6 миллионов рублей
    15-04-2017, 10:01
    В Брянске пройдет концерт в поддержку бездомных животных
    15-04-2017, 09:40
    В Дятьково сгорел второй диван за неделю: один человек спасен
    14-04-2017, 19:35
    Брянские экологи выступили против забоя свиней
    14-04-2017, 19:00
    Полиция ищет водителя, сбившего 55-летнего мужчину в Бежице
    14-04-2017, 18:20
    На Пасху в Брянске будет курсировать дополнительный транспорт (СПИСОК)
    14-04-2017, 17:40
    В Брянске открываются пасхальные ярмарки (АДРЕСА)
    14-04-2017, 17:00
    Вера Нестерова из Брянска вышла в финал «Красы Вселенной – 2017» (ВИДЕО)
    14-04-2017, 16:20
    В Брянске пенсионер отдал мошенницам 1,2 миллиона за исцеление сына
    14-04-2017, 15:40
    В Севске 56-летний водитель «Крайслера» въехал в здание магазина
    14-04-2017, 15:19
    На Пасху и в Радоницу запретят подъезд к церквям и кладбищам Брянска (АДРЕСА)
    14-04-2017, 15:00
    Виткевич и Коломейцев: в Брянске дорог нет, а в Меленске – отличные (ВИДЕО)
    14-04-2017, 14:20
    Студента, ограбившего 4 офиса микрозаймов в Брянске, приговорили к 6 годам
    14-04-2017, 13:40
    Прокуратура добивается контроля за расходами депутатов Брянской Думы
    14-04-2017, 13:00
    Бывший дорожник Жилинский возглавил администрацию Красногорского района
    14-04-2017, 12:40
    На Авиационной в Брянске водитель сбил девушку и скрылся
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    13-04-2017, 12:44
    АПХ «Мираторг» вернёт в сельхозоборот более 108 тысяч га заброшенных земель в рамках межрегионального проекта КРС в 2017 году
    12-04-2017, 11:55
    «Мираторг» для молодежи - это уникальная возможность развития
    12-04-2017, 11:41
    Гармония для предпринимателей. Как заставить бизнес работать на бюджет.
    11-04-2017, 17:00
    МегаФон улучшает качество связи для своих абонентов
    11-04-2017, 16:32
    Трубчевский житель осуждён за кражу мираторговской покрышки
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    Накануне Пасхи у Свенского монастыря обрушилась часть стены
    Новости Общество
    В Дятьково приехавший на кладбище водитель припарковался на могиле
    Новости Общество
    Виткевич и Коломейцев: в Брянске дорог нет, а в Меленске – отличные
    Происшествия О главном
    Главу Бежицы Глота заключили под стражу из-за «крышевания» ларьков
    Общество О главном
    Вера Нестерова из Брянска вышла в финал «Красы Вселенной – 2017»
    Новости партнёров
    Опора России
    Делегация Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» посетила Дятьковский Хрустальный завод

    Делегация Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» посетила Дятьковский Хрустальный заводНовый производственный корпус Дятьковского хрустального завода посетила в рамках подготовки к семинару по бизнес-кооперации делегация брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». С экспозицией новых изделий в шоу-руме делегация знакомилась вместе с Почётным жителем Дятьково Алексеем Белым, более полувека отработавший на Дятьковском хрустальном заводе главным инженером и техническим директором.

    Ростелеком новости
    По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных компаний венчурного фонда «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в 8 раз

    Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
    МРСК новости
    Брянскэнерго продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии
    РЖД новости
    Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Комаричи в Брянской области будет ограничено 6 и 7 апреля на время ремонта 

    Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Комаричи в Брянской области будет ограничено 6 и 7 апреля на время ремонта Железнодорожники  Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00. 

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.