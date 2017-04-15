В центре Брянска столкнулись «Логан» и «БМВ»: у пассажирки переломы

Женщина получила тяжелые травмы в результате столкновения Renault Logan и BMW 530 в Брянске.

ДТП произошло 15 апреля около 14.25 у дома № 103 по улице Красноармейской в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

Пассажирку Renault Logan госпитализировали с множественными переломами ребер с обеих сторон, компрессионным переломом шейного позвонка и гематомой лобно-височной области справа.

По данным ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми.