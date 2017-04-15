В Володарском районе Брянска пропала 75-летняя Ольга Трошина

В отряде «Лиза Алерт» сообщили о поисках Ольги Ивановны Трошиной 1942 года рождения.

Пожилая женщина пропала 15 апреля в Володарском районе Брянска.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, зеленые глаза.

Была одета в зеленую кожаную куртку, брюки, темно-синие кроссовки и светло-серый берет. При себе имела сумку темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ольги Трошиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).

Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для помощи в поисках пенсионерки.