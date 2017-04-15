В Володарском районе Брянска пропала 75-летняя Ольга Трошина
В отряде «Лиза Алерт» сообщили о поисках Ольги Ивановны Трошиной 1942 года рождения.
Пожилая женщина пропала 15 апреля в Володарском районе Брянска.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, зеленые глаза.
Была одета в зеленую кожаную куртку, брюки, темно-синие кроссовки и светло-серый берет. При себе имела сумку темного цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ольги Трошиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для помощи в поисках пенсионерки.
Новости регионов
17 Апреля, 2017
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