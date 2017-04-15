На Богдана Хмельницкого в Брянске горел балкон

Вечером 16 апреля загорелся балкон в доме по улице Богдана Хмельницкого в Фокинском районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 18.29, через пять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени пламя охватило балкон на площади 4 квадратных метра. Пожар тушили с помощью одного ручного ствола, работало звено газодымозащитной службы.

В 18.37 горящий балкон потушили. О пострадавших в МЧС не сообщают Причину возгорания предстоит установить.