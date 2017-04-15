При пожаре на Кирова в Брянске спасли пенсионера и двух детей

Крупный пожар произошел утром 17 апреля на улице Кирова в Бежицком районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 6.02, через семь минут после вызова. Горела крыша двухполовинного дома, огонь мог распространиться на соседние дома, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные запросили дополнительную помощь.

Пламя тушили с помощью трех ручных пожарных стволов, работало два звена газодымозащитной службы.

В 6.32 пожар потушили. Трех человек: 11-летнего мальчика, 14-летнюю девочку и их пожилого дедушку – удалось спасти.

Причина возгорания устанавливается.







