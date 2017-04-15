Под Брянском женщина на Hyundai насмерть сбила пенсионера

15 апреля в поселке Толмачево Брянского района произошла авария с летальным исходом.

Около 22.45 на улице Трудовой 30-летняя водитель Hyundai Sonata, которая ехала в сторону улицы Щукина в Брянске, сбила 61-летнего пешехода, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, в 50 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм он умер на месте.