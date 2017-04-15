На Пасху в Белых Берегах пьяные жильцы с котом спаслись из горящей квартиры
Вечером 16 апреля произошел пожар в многоквартирном доме по улице Белобережской в Белых Берегах.
Как рассказали на странице Белых Берегов в соцсети местные жители, в момент пожара в квартире находились двое пьяных мужчин и кот. Их удалось вовремя вывести из квартиры. Один из мужчин пострадал, надышавшись дымом.
По информации регионального ГУ МЧС, в квартире горели постельные принадлежности – пожарные тушили их c 22.25 до 22.40. Очевидцы утверждают, что пожар потушили сами жильцы дома.
По их словам, возгорание произошло из-за курения в постели. В результате ЧП в квартире сгорела мебель и окно в одной из комнат.
Новости регионов
17 Апреля, 2017
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