Под Комаричами на ходу перевернулся «ВАЗ» под управлением пенсионера
Два человека пострадали в результате ДТП под Комаричами.
Авария произошла 16 апреля около 11.45 на 461-м километре трассы «Украина».
По предварительной информации областной ГИБДД, 64-летний водитель «ВАЗ-21061», который ехал со стороны Севска к Брянску, не справился с управлением – в результате машина перевернулась.
Водителя госпитализировали в Комаричскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, ушибом поясничного отдела позвоночника, рвано-резанной раной правой кисти, ушибом уха и ссадинами волосистой части головы.
У 37-летней пассажирки ушиб шейного отдела позвоночника.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
|-3
|$57
|€60
Новый производственный корпус Дятьковского хрустального завода посетила в рамках подготовки к семинару по бизнес-кооперации делегация брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». С экспозицией новых изделий в шоу-руме делегация знакомилась вместе с Почётным жителем Дятьково Алексеем Белым, более полувека отработавший на Дятьковском хрустальном заводе главным инженером и техническим директором.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.