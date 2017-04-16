Под Комаричами на ходу перевернулся «ВАЗ» под управлением пенсионера

Два человека пострадали в результате ДТП под Комаричами.

Авария произошла 16 апреля около 11.45 на 461-м километре трассы «Украина».

По предварительной информации областной ГИБДД, 64-летний водитель «ВАЗ-21061», который ехал со стороны Севска к Брянску, не справился с управлением – в результате машина перевернулась.

Водителя госпитализировали в Комаричскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, ушибом поясничного отдела позвоночника, рвано-резанной раной правой кисти, ушибом уха и ссадинами волосистой части головы.

У 37-летней пассажирки ушиб шейного отдела позвоночника.