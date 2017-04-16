В Брянске ищут водителя «ВАЗа», сбившего женщину

ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход.

8 апреля около 14.30 у дома № 57/2 по улице Щербакова в Фокинском районе женщину, предположительно, сбил водитель «ВАЗ-2107» синего цвета. С места ДТП водитель скрылся.

Всех, кто располагает информацией о случившемся, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 или в группу розыска: 74-85-33.