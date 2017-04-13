В Комаричском районе при капремонте украли полмиллиона рублей
Директор ООО «Омега» предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве при капремонте в Комаричском районе.
Как сообщили в областной прокуратуре, осенью 2011 года «Омега» капитально ремонтировала многоквартирный дом № 2 по улице Центральной в поселке Владимировка.
По итогам ремонта были составлены акты выполненных работ, при этом часть актов оказалась сфальсифицированной: в них были указаны работы, которые фактически не проводились. Несмотря на это, ООО «Омега» были оплачены все указанные в актах работы.
В результате Фонд содействия реформирования ЖКХ, бюджеты Брянской области и Литижского сельского поселения, а также собственники квартир в общей сложности лишились более полумиллиона рублей.
Материалы уголовного дела переданы в суд. Директору компании грозит до шести лет заключения.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
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