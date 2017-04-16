При пожаре на XXII Съезда КПСС в Брянске эвакуировали 10 человек
Вечером 17 апреля произошел пожар в 10-этажном доме по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска.
Прибыв на место в 21.27, через четыре минуты после вызова, пожарные обнаружили, что на девятом этаже горит проводка электросчетчика.
Из подъезда эвакуировали 10 человек, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. На месте пожара работало звено газодымозащитной службы.
Потушить возгорание удалось в 21.42. по данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
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