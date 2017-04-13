На Бежицкой в Брянске горел дом: есть пострадавшие
В ночь на 18 апреля загорелся двухквартирный одноэтажный кирпичный частный дом по улице Бежицкой в Советском районе Брянска.
В Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС о пожаре сообщили в 3.47. В 3.54 пожарные приехали на Бежицкую. Пламя тушили с помощью четырех ручных пожарных стволов, работало два звена газодымозащитной службы.
В 04.27 дом потушили. Сгорела крыша, дом поврежден по всей площади.
По данным МЧС, есть пострадавшие. Очевидцы сообщают, что при пожаре погиб мужчина.
Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
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