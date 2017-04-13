В Брянске выросло число пострадавших в ДТП с «Логаном» и «БМВ»
Водитель Renault Logan обратился за медицинской помощью после столкновения с BMW 530 в Советском районе Брянска.
Напомним, авария произошла 15 апреля у дома № 103 по улице Красноармейской. Ранее в ГИБДД сообщали о том, что пострадала пассажирка Renault Logan – ее госпитализировали с множественными переломами ребер с обеих сторон, компрессионным переломом шейного позвонка и гематомой лобно-височной области справа.
17 апреля к медикам обратился 29-летний водитель Renault Logan, житель Брянского района. У него диагностировали ушиб правой голени.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
|+2
|$57
|€60
В детском саду благодаря ему отремонтировали крышу, а писатели смогли издать книгу.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.