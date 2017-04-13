В Брянске выросло число пострадавших в ДТП с «Логаном» и «БМВ»

Водитель Renault Logan обратился за медицинской помощью после столкновения с BMW 530 в Советском районе Брянска.

Напомним, авария произошла 15 апреля у дома № 103 по улице Красноармейской. Ранее в ГИБДД сообщали о том, что пострадала пассажирка Renault Logan – ее госпитализировали с множественными переломами ребер с обеих сторон, компрессионным переломом шейного позвонка и гематомой лобно-височной области справа.

17 апреля к медикам обратился 29-летний водитель Renault Logan, житель Брянского района. У него диагностировали ушиб правой голени.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.